Aperture ragionate, ma non troppo

Il Premier Mario Draghi nella conferenza stampa in cui ha annunciato le riaperture del prossimo 26 aprile, a cui ne seguiranno altre nei giorni a venire, ha parlato di “rischio ragionato, fondato sui dati, che sono in miglioramento, non drammatico, ma in miglioramento”.

Una decisione che è stata influenzata dalla situazione economica del Paese che per coloro che hanno dovuto sopportare mesi e mesi di chiusure è diventata drammatica. Senza contare che soprattutto per i dipendenti delle attività private il sistema del welfare non è stato tempestivo come ci si aspettava e quindi le famiglie – degli imprenditori come degli stipendiati – hanno accumulato debiti che oggi rischiano di “mangiarsi” ogni possibile aiuto, sotto forma di capitale, che il Governo potrebbe dargli con gli ulteriori 40 miliardi dello scostamento di bilancio previsti nel Def.

Una situazione che sta di fatto costringendo gli italiani alla peggiore delle scelte possibili: mettere a rischio la propria salute piuttosto che la propria sopravvivenza economica. Per questo la gestione dell’emergenza sanitaria, specie nella nostra regione, stava diventando un problema sempre più sociale. Bisognava disinnescare in fretta una bomba ad orologeria pronta ad esplodere.

Ed ecco che il rigorista Draghi, dando retta alla corrente aperturista del suo governo, ha annunciato un allentamento delle misure anticovid, fermo restando il sistema di divisione delle regioni sulla base dei tre colori: rosso, arancione e giallo, al primo timido segnale di miglioramento della curva dei contagi.

Oppure, come nel caso della Campania, diventata arancione non tanto per il numero di contagiati in senso assoluto ma per l’allentamento della pressione sugli ospedali e soprattutto sulle terapie intensive. La sensazione che si è avuta, sentendo le parole del Premier, è che vi sia l’intenzione di “vedere l’effetto che fa”. Ovvero come avrebbe reagito la gente alla notizia della potenziale, prossima riapertura totale.

Ma a giudicare dalle scene viste nell’ultimo fine settimana l’effetto che ha fatto è stato poco incoraggiante. La sensazione è stata di un via libera anticipato ed ecco che la gente si è riversata nei luoghi pubblici, parchi compresi. Specie da parte dei giovani, la vera spina nel fianco di questa pandemia, perché incuranti delle regole anticontagio e arroganti nei confronti di quelli che li richiamano al rispetto ed alla responsabilità.