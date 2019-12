Aperitivo in Galleria Marconi. La vera essenza natalizia attraverso la condivisione

Il Natale è alle porte e tutti i cittadini sono impegnati nei preparativi della festa più importante delle nostre tradizioni, sono tantissime le iniziative da parte dei commercianti del territorio di Casoria per regalare serenità e incentivare la condivisione per inviare un autentico messaggio di auguri. A tal proposito, Sabato 21 Dicembre 2019 alle ore 18:00 presso la Galleria Marconi di Casoria si terrà l’ evento Aperitivo in Galleria Marconi, il tutto è stato interamente organizzato dai titolari delle attività presenti sul posto. La nostra redazione è fiera di scrivere di queste splendide iniziative dove, nonostante le difficoltà i cittadini non rinunciano a celebrare valori come l’ altruismo, la felicità, il piacere della compagnia e soprattutto l’ unione vera che annienta la frenesia della routine quotidiana. Un ringraziamento particolare va alle seguenti attività:

Tamagi Saloon – Vaping Store – Progress – Tres Jolie

Si spera che parteciperanno in molti, bisogna far si che il Natale non si riduca ad una festa commerciale ma che venga riscoperta la vera essenza di questa celebrazione in virtù del vero affetto. Non mancate!