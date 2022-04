Ancora vandalismo a Casoria: delinquenti danneggiano auto per strada￼

Ancora episodi di vandalismo a Casoria: nella nottata di ieri, un’autovettura regolarmente parcheggiata sul suolo comunale è stata barbaramente vandalizzata da un gruppo di giovani che, in pochi minuti, hanno gravemente danneggiato il veicolo. È questo quanto emerge dalle indagini delle forze dell’ordine, allertate dalla denuncia del proprietario della vettura che ha dovuto fare i conti con la brutta sorpresa riservatagli dalla baby gang che, indisturbata, ha agito contro la sua automobile. Un episodio non isolato, visto che la città di Casoria è da tempo nel giogo di giovani vandali che hanno messo nel mirino le proprietà dei casoriani, i quali, a causa di ciò, hanno provveduto a mettere in guardia più di una volta le autorità competenti. Ignoti i motivi di queste incivili azioni, benché i Carabinieri del comando di Casoria abbiano teorizzato che il movente della barbarie sia da ritrovare in un tentativo di furto non riuscito, che ha spinto poi i teppisti a barbarizzare la macchina. Profondo sdegno da parte del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che sui social network ha tenuto a commentare l’increscioso evento. Di seguito infine le dichiarazioni rilasciate dalla vittima: “L’altra mattina mi sveglio e mi ritrovo la macchina distrutta da alcuni individui a bordo di un’auto A3 nera 3 porte a Casoria. Ho sporto regolare denuncia”.