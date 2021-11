Ancora una voragine in città

di Maria D’Anna – SOS da via Carducci: fate presto o rischiamo problemi seri. L’ appello è di residenti e commercianti della zona, preoccupati da una mini voragine apertasi il giorno di Ognissanti. “L’ inconveniente si è verificato al mattino presto e subito è stato fatto scattare l’ allarme” racconta Antonio Sollo, uno dei residenti della zona. “In poco tempo sono intervenuti agenti della Polizia Municipale cittadina (guidata, lo ricordiamo, da Giuseppe Sciaudone ndr) tecnici ed operai del Comune che hanno provveduto a transennare la zona. Da allora tutto fermo. Le piogge di questi giorni hanno purtroppo peggiorato la situazione e sono stati gli stessi commercianti del posto a coprire alla meglio la buca. Il timore di molti è che possa allargarsi come accaduto nel recente passato davanti alla basilica cittadina di San Mauro (dove precipitò, lo ricordiamo, un automezzo della nettezza urbana insieme al suo guidatore rimasto miracolosamente illeso ndr) con gravi conseguenze e pericolo per tutti, oltre ai problemi inevitabili al traffico sia veicolare che pedonale.” Da voci non confermate che circolano tra gli abitanti del posto il tutto sarebbe stato provocato da infiltrazioni d’ acqua a cui pare ancora non si sappia se tocca al Comune o a privati provvedere. Ma non si vorrebbe, sostengono sempre i residenti giustamente preoccupati, che, come si dice, mentre il medico studia l’ ammalato si aggravi o muoia. Si fa appello quindi alle autorità comunali competenti perché provvedano affinché la strada sia al più presto riparata e sia garantita così la sicurezza e la tranquillità di tutti.