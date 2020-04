Analogamente a quanto richiesto in occasione della Pasqua e del Lunedì in Albis, il Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, ha inviato una lettera al Governatore Vincenzo De Luca chiedendo una ordinanza regionale di chiusura per il 25 Aprile e il 1 Maggio dei negozi e dei supermercati alimentari al fine di evitare assembramenti e circolazione di persone negli spazi pubblici.

Fanno eccezione come al solito, farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante.

