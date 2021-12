Anche Casoria al concorso del Liceo Garibaldi

Maria D’ Anna – Si è tenuta a metà dello scorso mese , presso il teatro della parrocchia “Santissimo Crocifisso e Santa Rita” di Napoli, la cerimonia di premiazione del ventiduesimo concorso letterario “Vincenzo Rispo” e del terzo concorso “Francesco Colella”. I due concorsi sono organizzati dall’ associazione “Ex alunni del liceo Giuseppe Garibaldi” di Napoli presieduta da Raffaele Zocchi, con la collaborazione dell’ associazione culturale “Clarae Musae” presieduta da Vittoria Caso, anch’ ella ex alunna del liceo Garibaldi e insegnante di materie letterarie classiche a Casoria. I concorsi sono dedicati alla memoria di due ex studenti del liceo in questione e quest’anno proprio Vittoria Caso ha voluto inserire una sezione speciale dedicata ad una sua ex alunna di Casoria, Sveva Tropenscovino, promettente poetessa e ballerina recentemente scomparsa a causa di una malattia incurabile a soli diciotto anni, per rendere omaggio alla sua memoria ed al suo talento. Molto apprezzati durante la cerimonia di premiazione gli intermezzi musicali del giovane chitarrista Emanuele Capasso.