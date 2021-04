All’Ospedale dei Camilliani vaccini nel weekend

A partire da questa mattina ha iniziato a funzionare il centro vaccinale presso l’Ospedale dei Camilliani, una iniziativa di carattere volontario voluta dalla direzione per venire in soccorso della popolazione casoriana che però si esaurirà nel weekend.

La struttura sanitaria metterà a disposizione anche il proprio personale sanitario per garantire l’inoculazione dei principali vaccini oggi in uso.

Ricordiamo che è attiva da questa mattia la piattaforma regionale per la vaccinazione degli over 60.

All’inizio della prossima settimana dovrebbe esserci un incontro tra il Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 nord, Antonio D’amore, i rappresentanti del nosocomio casoriano ed il sindaco, Raffaele Bene, per definire le modalità relative alla prosecuzione in via stabile delle vaccinazioni all’ospedale.

Al momento sono state quasi 9mila le vaccinazioni tra i casoriani, la speranza che aumentino e soprattutto diminuiscano i disagi.