Allerta meteo per vento forte e temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per la tarda serata di oggi, la notte e tutto il giorno di domani.

Per quanto riguarda la zona nord di Napoli sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento nei temporali.

I temporali e rovesci, potranno essere di forte intensità. E l’impatto al suolo potrebbe determinare un rischio idrogeologico diffuso nonché un rischio idraulico localizzato, consistente in allagamenti.