Con l’ordinanza sindacale n° 5 del 5 Febbraio, il comune di Casoria comunica la decisione di chiudere le scuole sia pubbliche che private su tutto il territorio cittadino per la giornata del 6 Febbraio, nonché tutti i parchi cittadini e consiglia la popolazione a limitare gli spostamenti.

Vive a Casoria. Responsabile Acquisti e Logistica del sito di Napoli di una nota multinazionale Americana produttrice di Misuratori per l'energia per oltre venti anni. Appassionato della fotografia e fotografo per passione.