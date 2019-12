Al via il programma d’informatizzazione delle cartelle sociali dell’Ambito N°18

L’elenco sarà esposto presso il settore Politiche Sociali di Casoria sito in via Pio XII.

I cittadini interessati ad accedere ai servizi sociali potranno rivolgersi sia per la gestione che per il monitoraggio della cartella sociale ai caf e patronati al momento convenzionati.

Nell’ambito di un programma di semplificazione dei processi di accesso ai servizi sociali, si legge, sono in corso le procedure di convenzionamento di Caf e Patronati dell’ambito territoriale N°18 per la gestione ed il monitoraggio delle cartelle sociali informatizzate.

