Al porto D’Arechi di Salerno sushi e piatti di carne e pesce con la tecnica “ Robata”. Al Me Geisha, Modern Giapponese.

di Busiello Valentina – Tra uno scenario di bellissime barche e yacht di lusso, si affaccia il ristorante Me Geisha situato nel cuore del Porto di Marina D’Arechi a Salerno. Elegantissimo nel suo stile, dalla forma architettonica di uno yacht, rifiniture, arredi, e colori eleganti. Si cena non solo a base di sushi e cocktail esclusivi, ma anche a base di piatti di carne e pesce alla brace, con la tecnica “Robata”.

Gli ospiti ben accolti dai professionisti della casa accompagnano gli amici e i clienti alle sedute ai tavoli, per la degustazione dei piatti sushi, carne e pesce crudi e cotti, tutte le novita’ in tavola degli chef, in un atmosfera unica nel suo genere. Cenare sul risto yacht al Me Geisha al Porto di Marina D’Arechi e’ davvero un’esperienza consigliabile per tutti gli amanti della buona cucina giapponese, di carne e pesce. Piatti prelibati dai cibi preziosi come le scaglie d’oro sul sushi, preparati dallo Chef Maurilio Araujo, il sushi con l’oro, in sinergia con lo chef Gianluca Ventre, e Robata Chef Me Geisha, con piatti di degustazione carne alla brace, pesce cotto, e primi piatti al sapore del gambero rosso di Mazara.

Il Proprietario Giuseppe Tuosto, creatore dei ristoranti Me Geisha, ci illustra questo viaggio culinario all’interno del Porto Marina D’Arechi, dove qualita’ e cultura sposano l’arte della cucina culinaria a base di sushi Giapponese, carne mediterranea, pesce crudo e cotto in robata. Il nostro Entrepreneur of Japanese Restaurants in Italy (Imprenditore di ristoranti giapponesi in Italia), di origine Americano, Giuseppe dove in Via dei Mille in New York ha un suo ristorante, vive da diverso tempo in Italia, di preciso nella bellissima citta’ di Salerno dove hanno sede i suoi ristoranti, il Me Geisha sul lungomare di Salerno, il Surf Lounge in Piazza della Concordia a picco sul mare, i ristoranti Me Geisha di Napoli e Roma, ed arriva a rivoluzionare con un tocco di novita’, freschezza, innovazione e qualita’ il Porto di Marina D’Arechi con il preziosissimo ristorante Me Geisha dalla forma di uno Yacht, un vero gioiello situato nel cuore del Porto, dove si entra da una enorme scala in stile elegante, a seguire proprio di fronte la bellissima location sul mare, il “Sun Set Lounge” Marina D’Arechi.

Benvenuto Mister Giuseppe Tuosto, ci illustra parlandoci questo bellissimo Me Geisha Modern Giapponese?

Nella sala sotto il ristorante troviamo il Me Geisha Modern Giapponese, che propone una tecnica antica sulla cottura dei cibi come si usa nei famosi ristoranti di Roma, Londra, Mykonos, Ibiza. Una tecnica dove si cucina sulla “robata”, sarebbe una cottura al fuoco o meglio, alla carbonella, tipo un barbecue giapponese che possiede tre livelli di cottura. Nel primo livello e’ un fuoco dove ci sono tutti i sughi dentro, a seguire nel secondo si cucina, e nel terzo c’è il riposo del cibo. Gli chef preparano cibi a base di carne, di pesce crudi e alla brace. Il Me Geisha Modern Giapponese, e’ un mix di sapori, cibi, dalle specialita’ di; “sushi, manzo e pesce”, con caratteristiche sulle varie cotture, tipo e’ possibile mangiare pesce crudo, ma soprattutto cotto, come l’aragosta al sashimi, alla brace, lo spaghettone alla giapponese con il gambero rosso di Mazara.

Al Me Geisha Modern Giapponese, non e’ solo cucina sushi, ma anche carne, pesce alla brace su “robata”. Abbiamo un menu ricco di piatti, un esempio, i primi in stile della cucina giapponese con spaghettone al gambero rosso di Mazara, al limone, il sushi ai fiori delicatissimo. I nostri migliori chef accontentano sia gli ospiti amanti della cucina sushi, che del pesce alla brace, e soprattutto di carne. Per gli ospiti non amanti del sushi, al Me Geisha Modern Giapponese, imparano a mangiare il sushi piu’ buono che c’è, apprezzando ogni tipo di portata.

Tante serate in tema Gin Tonic, musica soft, e piatti prelibati, dal sushi alla robata, ai piatti di carne e pesce.

Giuseppe Tuosto, quanti sapori incontriamo al Me Geisha Modern Giapponese?

Ogni piatto e’ un esplosione di sapori diversi. Incontriamo piatti del tipo, la salsa di tartufo, al limone, al gel di limone. Accanto ad ogni portata si affianca un esplosione di sapori, un vulcano di gusti di tipo orientali, americani, francesi, le salse giapponesi, coreane, e via di seguito. Abbiamo un fusion internazionale, e molto apprezzato da tutto il mondo.

Siamo aperti tutto l’anno, sia a pranzo che a cena, tutti i giorni.