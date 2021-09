“Aiutaci ad aiutare”, il motto della Onlus “Medicina Solidale San Ludovico da Casoria”

di Pasquale Longhi – La salute è un diritto per tutti, a prescindere dalle condizioni economiche: lo sanciscono a chiare lettere la Costituzione italiana e la dichiarazione universale dei diritti umani ed è per questi motivi che da circa sei anni è nato a Casoria l’ambulatorio “Medicina solidale San Ludovico da Casoria” ONLUS in via Giuseppe Rocco, 20 presso l’oasi di San Ludovico, con il fine di realizzare un ambizioso progetto cioè quello di assicurare visite specialistiche per i meno abbienti e quanti si trovano in difficoltà.

Il gruppo dei medici specialisti che ha aderito a Medicina solidale offre in piena solidarietà e gratuità d’animo supporto a chi è indigente, o si trova comunque in difficoltà, ad accedere al servizio sanitario nazionale, offrendo gratuitamente consulenze specialistiche gratuite per varie branche.

“Attraverso le telefonate che la nostra segreteria riceve si scopre che un pezzo non piccolo di popolazione italiana è rimasto isolato nella filiera della sanità pubblica. Anche solo informare il paziente è diventato un atto terapeutico!

Durante questi primi anni, durante i quali abbiamo effettuato oltre 6.000 visite specialistiche gratuite, abbiamo capito che abbiamo il dovere di essere presenti e di cercare di rispondere alle varie richieste.

Si tratta in effetti di una nuova forma avanzatissima di protezione civile. Dal punto di vista umano, che forse è l’esperienza più importante, ci accorgiamo della frustrazione, della solitudine, dell’abbandono di queste persone e, in cambio, riceviamo eterna gratitudine.

Una bella storia di medicina e solidarietà che si spera possa presto raggiungere in ogni angolo tutti quanti, specie nel nostro territorio, hanno bisogno di conforto e di aiuto.

Abbiamo, inoltre, circa 20 volontari che prestano la loro preziosa opera con impegno e tanto sacrificio, sia presso la sede sia, a volte, anche offrendo conforto a domicilio di pazienti bisognosi di cure e di affetto. Inoltre da due anni esiste un avviatissimo settore che cura la distribuzione gratuita, per il tempo necessario, di presidi medici sedie a rotelle, bastoni, elevatori, materassini, girelli, pannoloni e quant’altro.

Tale settore risulta molto attivo ed in continua crescita in quanto le esigenze sono tante e di diverso tipo e le richieste sono quotidiane.

Da quanto sopra si evince che abbiamo, comunque, per fare fronte alle numerose richieste, un assoluto bisogno di medici specialisti di tutte le branche disponibili a donare anche poche ore alla settimana o al mese ai nostri pazienti. Inoltre contiamo sulla buona volontà e la disponibilità di quanti vorranno in vario modo aiutarci a realizzare il nostro ambizioso progetto.

Donare un’ora del proprio tempo per aiutare chi vive nel bisogno rappresenta, a nostro avviso, una opera altamente meritoria che allarga il cuore di chi dona il proprio impegno ed allevia tante sofferenze. Questo appello spero sia raccolto da molti.

Chi volesse entrare in contatto o conoscere meglio la nostra ONLUS potrà farlo telefonando ai numeri: 08119465129 – 3314541648.

Speriamo che in tanti possano comprendere che la solidarieta’ rappresenta gia’ una cura e che solo chi condivide la sofferenza altrui è in grado di assaporare la vera gioia.

Vi aspettiamo numerosi per condividere la gioia del donare.