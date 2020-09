Agenda campana lunedì pomeriggio per il Ministro Boccia: sarà a Frattamaggiore e Casoria con Antonella Ciaramella

Pomeriggio nel napoletano per il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia, atteso lunedì 14 per un doppio appuntamento.

Alle 17 infatti la consigliera regionale Antonella Ciaramella accompagnerà il ministro a Frattamaggiore, dove insieme incontreranno il sindaco Marco Del Prete per poi camminare lungo il Corso Durante per poi continuare lungo il Corso Durante e fermarsi in Galleria Rullo a via Vittorio Emanuele III.

Alle 18 invece il ministro sarà a Casoria dove sarà raggiunto anche dal coordinatore nazionale Pd Nicola Oddati. Al termine della passeggiata lungo Via Principe di Piemonte con la Ciaramella avrà luogo un incontro aperto ai giornalisti nei locali del Business Cafè (Via Guglielmo Marconi 105/107).