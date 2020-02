Afragola: svaligiano vari box con auto rubata. Carabinieri arrestano un 47enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Afragola hanno arrestato per furto e ricettazione Raffaele D’Ambra, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – percorrendo Via Saggese – hanno notato due uomini che stavano mettendo alcuni pacchi all’interno di un monovolume. Insospettiti si sono avvicinati riuscendo però a bloccare solo il 47enne mentre il complice è riuscito a fuggire.

I due hanno svaligiato diversi box auto presenti lì vicino e i carabinieri li hanno sorpresi mentre si preparavano a partire. l’auto era stata rubata poche ore prima a Cardito ed è stata restituita al legittimo proprietario mentre è in corso la consegna di quanto rubato all’interno dei garage.

D’Ambra è in attesa di giudizio

