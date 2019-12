Afragola, Cardito, Crispano: spiegamento di carabinieri e perquisizioni

Per prevenire la commissione di reati nell’area a nord di Napoli il comando provinciale di Napoli ha disposto un servizio di controllo straordinario che ha visto in strada i militari della compagnia di Casoria, delle stazioni locali e del reggimento Campania.

E’ stato arrestato per contrabbando un 42enne di Cardito, Enzo Mele, che teneva nascoste in un mobile della cucina 84 stecche e 12 pacchetti di sigarette illegali del peso complessivo di 17 chili.

Mele è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

E sempre per possesso di bionde illegali è stato denunciato un 40enne pregiudicato di Afragola residente in via Salicelle: in casa ne teneva un chilo e mezzo.

Le sigarette sono state sequestrate e saranno distrutte.

I carabinieri hanno inoltre controllato, durante il servizio, più di 100 persone e perquisito le case di 10 pregiudicati della zona.