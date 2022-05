Ad Arpino i mercoledì dedicati alla Madonna

La parrocchia di Maria Santissima per celebrare il mese di maggio, dedicato tradizionalmente al culto della Madonna, promuoverà a partire da questa sera quattro mercoledì di preghiera itinerante in vari luoghi del quartiere Arpino. Ad essere portata in processione una statua della Vergine Immacolata recentemente consegnata alla parrocchia.

Questa sera alle ore 19.00 il primo appuntamento di preghiera si svolgerà presso la Villa Comunale di via Benedetto Croce. Mercoledì prossimo, 11 maggio la preghiera itinerante si svolgerà presso il parco privato di via Benedetto Croce 62; mercoledì 18 maggio sarà la volta della preghiera nel Parco Buontempo; infine, mercoledì 25 maggio la preghiera in onore della Madonna sarà svolta al Parco dei Pini.

Il mese “mariano” della parrocchia retta da don Riccardo De Santis si concluderà il 29 maggio con una celebrazione eucaristica appositamente dedicata alla Vergine che si svolgerà nella chiesa dell’Immacolata di via Ada Negri, ex seconda traversa via Pascoli.