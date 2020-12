Acerra, alla Polizia Municipale la solidarietà dei colleghi della Campania

Dopo il vile gesto compiuto da ignoti che la notte del 13 dicembre scorso hanno incendiato due auto della Polizia Municipale di Acerra oggi è arrivata la solidarietà dei colleghi della Campania.

L’Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale ha organizzato una manifestazione spontanea di solidarietà per testimoniare al Corpo della Polizia Municipale di Acerra la vicinanza di chi come loro è pronto a fare rete per non piegarsi alla criminalità.

Nel piazzale del Comune di Acerra, lo stesso dove sono state bruciate le due auto di servizio, ventiquattro auto di servizio di altrettanti comandi della Campania per un minuto hanno suonato le sirene e tenuti accesi i lampeggianti, segno gergale di solidarietà tra forze di polizia.

Presenti anche numerosi sindaci dei territori intervenuti che hanno portato, unitamente ai loro operatori il saluto al sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri.

All’evento hanno partecipato i rappresentanti della Polizia Municipale di Napoli, Acerra, Afragola, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Giugliano, Massa di Somma, Pomigliano, Pompei, Portici, S. Girgio a Cremano, Torre del Greco, Volla, in provincia di Napoli. Caserta, Aversa, Casal di Principe, Calvi Risorta, Marzano Appio, S. Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Siano in provincia di Salerno. Lioni in provincia di Avellino.