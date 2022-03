Abbattuta la cabina fototessere di Via G. Marconi

Ieri pomeriggio, intorno all’ora di pranzo, un uomo si è scagliato contro la cabina fototessera in via Marconi. Probabilmente fuori di sé, prima ha rotto un distributore di palloncini tra la farmacia e la tabaccheria di fronte, poi ha attraversato la strada ed è riuscito a capovolgere la cabina. Una delle più vecchie di Casoria. Sui social in tanti hanno fatto risalire l’accaduto a scorribande di giovanissimi. Questa è stata la prima reazione al risveglio. Invece ascoltando residenti e commercianti della zona, l’uomo è riuscito a fare tutto da solo. I carabinieri sono stati allertati sul posto. L’autore del gesto è stato visto allontanarsi in via Principe di Piemonte.