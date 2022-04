A Pasquetta il derby del sud

Pasqua con chi vuoi, pasquetta con Napoli-Roma. Altro giro, altra sfida più che impegnativa per gli azzurri, in un “Maradona” che continuerà ad essere strabordante di passione grazie alla fiumara di tifosi che vi accorreranno. La delusione cocente di domenica scorsa, quella contro una Fiorentina affermatasi come vera bestia nera, ha fatto inciampare i partenopei proprio quando ci sarebbe da correre spediti verso l’isola felice. Ed invece, c’è da rimboccarsi nuovamente le maniche, c’è da provare a sbagliare il meno possibile d’ora in avanti. D’altronde, – checché se ne dica – il Napoli ha perso soltanto due delle ultime tredici partite. Certo, Milan e Fiorentina sono stati un tonfo per i cuori azzurri, ma, non può essere dimenticato un cammino più ché positivo che ha portato ad alimentare un sogno, quel sogno, quasi innominabile dalle parti del Vesuvio. Dall’altra parte, una Roma in grande spolvero. Numeri alla mano, tra le più in forma del momento, riuscendo ad inanellare undici risultati utili consecutivi in campionato. I giallorossi, con il desiderio preponderante di affermarsi in Conference League, vogliono sigillare il quinto posto.

PRECEDENTI IN SERIE A: sfida numero 151 (settantaquattresima a Napoli).

47 VITTORIE NAPOLI (33 in casa); 52 PAREGGI (21 a Napoli); 51 VITTORIE ROMA (19 a Napoli) 172 GOL NAPOLI, 190 GOL ROMA.

ULTIMA VITTORIA NAPOLI AL “MARADONA”: 29 novembre 202o, Napoli-Roma 4-0 (30′ Insigne, 64′ Fabiàn, 81′ Mertens, 86′ Politano)

ULTIMO PAREGGIO AL “MARADONA”: 28 ottobre 2018, Napoli-Roma 1-1 (14′ El Shaarawy, 90′ Mertens)

ULTIMA VITTORIA ROMA AL “MARADONA”: 3 marzo 2018, Napoli-Roma 2-4 (6′ Insigne, 7′ Under, 26′ Dzeko, 73′ Dzeko, 79′ Perotti, 92′ Mertens)

PROBABILI FORMAZIONI -NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn, Anguissa; Lozano, Insigne, Osimhen.

Ballottaggio: Lozano-Politano 55%-45%, Fabiàn-Zielinski-Mertens 40%-30%-30%.

Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna.

Diffidati: Demme, Koulibaly.

Squalificati: nessuno.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Ballottaggio: nessuno.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: Oliveira, Zaniolo.

Squalificati: nessuno.

L’arbitro designato è il signor Marco Di Bello, classe 1981, della sezione di Brindisi. Guardalinee: Meli, Valeriani; IV Uomo: Sozza; VAR: Di Paolo, AVAR: Ranghetti.