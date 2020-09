A cosa serve bere acqua

A cura della dottoressa Silvana Di Martino

L‘acqua è un macronutriente e favorisce l‘apporto dei nutrienti in tutti i distretti corporei. Un corpo idratato è un corpo in salute.

Bere acqua aiuta a rigenerare le cellule, prevenire la formazione delle rughe d’espressione ed eliminare le tossine ed i radicali liberi. Previene il mal di testa, la disidratazione, è uno dei campanelli di allarme, soprattutto quando l’organismo è affaticato.

Il corpo è costituito per il 75-80% dall’acqua, e quindi bere con regolarità durante la giornata è necessario per mantenere sempre bilanciato l’equilibrio tra liquidi in uscita e in entrata, senza correre il rischio di disidratarsi.

inoltre è indispensabile anche per sostenere il sistema muscolare

Un sistema muscolare ben idratato è un sistema muscolare più efficiente, perché l’acqua:

aumenta l’elasticità e la tonicità dei muscoli;

aiuta a smaltire il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress che, quando in eccesso, indebolisce i muscoli;

mantiene le articolazioni lubrificate e agevola, così, l’azione muscolare.

Non solo, una buona idratazione previene anche i crampi muscolari, un disturbo molto frequente negli sportivi, negli anziani e non solo.

Bere acqua dunque:

facilita la digestione;

regola il volume cellulare e la temperatura corporea;

elimina le scorie metaboliche;

trasporta i nutrienti;

rende più elastica la pelle;

rafforza i muscoli.

il quantitativo di acqua che richiede l’organismo dipende da diversi fattori:

Peso corporeo. Con l’aumentare del peso aumenta il fabbisogno di acqua.

Stile di vita. Chi pratica sport deve bere molta più acqua rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

Traspirazione della pelle. Chi suda molto deve bere di più

Ricordiamo che la quantità di acqua, che si assume non è pari solo a quella che si beve ma anche a quello che si mangia, si fa rifornimento di liquidi ogni volta che si mangia una mela, un’insalata o si beve una tazza di tè.

Bere uno o due bicchieri di acqua prima dei pasti contribuisce a stimolare il senso di sazietà, diminuendo la quota di cibo ingerita.

E quindi aiuta a dimagrire, perché l’acqua aumenta il volume gastrico e induce un immediato senso di pienezza.

Bere acqua prima di andare a letto evita crampi alle gambe ed a riposo i reni lavorano meglio quindi si ad una tisana rilassante.

Ovviamente, dieta equilibrata e del sano movimento aiuteranno nell’impresa.