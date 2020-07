Buona notizia per la città di Casoria. Con un post su Facebook il sindaco Raffaele Bene ha annunciato l’installazione di 30 telecamere in prossimità di molteplici istituti scolastici del territorio. L’iniziativa, finanziata dal Ministero dell’interno, ha lo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno e nei pressi delle scuole. Un passo importante nella guerra alla droga, che tutelerà ancor di più la salute e la sicurezza dei giovani adolescenti casoriani.

Non penso che tutti i rapporti dei servizi segreti siano scottanti. Alcuni giorni apprendo di più dal New York Times (cit.). Se esiste il diritto di cronaca esisterà anche quello di raccontare, perché un buon giornalista non è quello che scrive, ma quello che parla tacendo.