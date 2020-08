A Casoria si registra un nuovo caso di Coronavirus

Nella giornata di ieri il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha comunicato su Facebook la presenza in città di un nuovo cittadino positivo al Covid19. La città, non registrava nuovi casi positivi da alcune settimane.

Tempestivamente attivati dall’ASL i protocolli di tracciamento per mappare gli ultimi spostamenti dell’uomo che si trova adesso ricoverato in ospedale.

Il Sindaco invita la cittadinanza a mantenere un comportamento responsabile e rispettoso delle regole anti contagio, che prevedono di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

