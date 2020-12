A Casoria si avvii un progetto serio di Mobilità sostenibile. In città arrivano le colonnine per la ricarica elettrica delle auto

di Salvatore Iavarone – Consigliere comune di Casoria – A Casoria si è completata l’installazione di 7 IdR mod. Juice Pole. Sette punti di ricarica delle AUTO ELETTRICHE, la nostra città diventa più Green.

Ecco i sette punti di ricarica pe ròle auto:

CASORIA – n°1 IDR VIA NENNI

CASORIA – n°1 IDR VIA MACELLO

CASORIA – n°1 IDR VIA San Benedetto

CASORIA – n°2 IDR VIA EUROPA

CASORIA – n°2 IDR VIA Tenente Formicola

Le nostre città si stanno trasformando ad un ritmo sempre più veloce. L’urbanizzazione crescente, le continue evoluzioni tecnologiche, i comportamenti e le abitudini dei cittadini, sempre più trasformate dalla digitalizzazione, influenzano profondamente la vita dei centri urbani e pongono alle nostre città sfide nuove ed importanti ogni giorno. La città «smart» è: più efficiente, più vivibile, più sostenibile e più digitale.

Enel X è pronta ad accompagnare le Pubbliche Amministrazioni, le comunità, i cittadini e tutti gli attori dello sviluppo urbano nella transizione verso un nuovo modello di città, offrendo soluzioni che rendono più efficiente l’uso dell’energia e che introducono, allo stesso tempo, servizi innovativi. Per questo anche a Casoria sono state istallate grattuitamante da Enel X le sette colonnine, sperando che si tratti solo di un inizio per incentivare alla mobilità sostenibile.

Per l’uso dlle colonnine si è guidati dal display della IdR, occorre preventivamente scaricare l’APP JuicePass, ed agganciare alle proprie coordinate bancarie lo Smart Phone, o richiedere tramite il sito Enel X una scheda di ricarica.

Enel X JuicePass è l’App che consente di gestire tutti i servizi di ricarica sulle colonnine pubbliche e private.

Si accede all’App registrandosi, oppure tramite il proprio profilo Facebook o Google, o in alternativa come utente anonimo

Si può scegliere la tariffa di ricarica pubblica più adatta alle proprie esigenze.

Si può scegliere il tipo di colonnina e trovarla sulla mappa, scoprire gli orari di accesso e i costi, prenotare la ricarica, monitorarla in diretta e consultare lo storico dei propri consumi

L’App funziona con tutte le colonnine pubbliche compatibili con la ricarica di Enel X, ma anche con le infrastrutture private a casa o in ufficio.

Per tante persone la mobilità elettrica è ancora un mondo lontano, quasi futuristico, sul quale si sente e si legge un po’ di tutto. La verità è che la mobilità elettrica è già la mobilità del presente. Sulla base dei dati di EVVolumes, il numero di veicoli elettrici nel mondo è di oltre 7,7 milioni, di cui più di 2,25 milioni venduti solo nel 2019. Sebbene questo rappresenti ancora una percentuale limitata rispetto al numero complessivo di veicoli circolanti a livello globale, il parco circolante di veicoli elettrici è cresciuto di circa 40 volte negli ultimi 7 anni. A livello nazionale il mercato delle vetture elettriche è cresciuto nel 2019 del 111% rispetto al 2018 e l’auto più venduta è stata la Smart Fortwo.

Questa iniziativa per Casoria deve essere solo un inizio. Si deve mettere in campo un’azione più complessiva sul tema della mobilità sostenibile. Un progetto serio di incentivo alla bicicletta, individuare finanziamanti per la nascita di piste ciclabili, incentivi per l’acquisto di bici, ma anche un servizio di trasporto che sia efficace e duraturo.

Questo uno dei temi su cui andrebbe aperto un focus in città, per coinvolgere associazioni e cittadini.