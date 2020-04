A Casoria accertato il caso numero 50

Appena annunciato il caso numero 50 in città. Si tratta anche in questo caso di una persona che era già in isolamento presso la propria casa.

Ricordiamo ancora una volta che per effetto delle 4 guarigioni e dei due decessi, i casi positivi attualmente risultano 44

Auguriamo a lui e a tutti i nostri concittadini in cura una pronta guarigione.

Tanti i commenti preoccupati dei cittadini, che si chiedono quando tutto ciò finirà e puntano il dito contro chi ancora va in giro come se nulla fosse, nonostante i controlli in corso. Mette preoccupazione l’imminente weekend Pasquale, che potrebbe essere l’occasione per riunirsi in famiglia cosa, che viene caldamente sconsigliata dal sindaco in primis e da chiunque sta rispettando ormai da un mese il lockdown. A tal proposito si attende ancora l’arrivo dell’esercito, dopo la richiesta del Sindaco e la lettera scritta anche da De Luca.