8 Marzo, le parole di una donna alle donne

Vorrei imprimere nei lettori la “libertà” e spogliarmi in questo momento, della veste di scrittrice, ed essere semplicemente una di voi, “con voi”.

Quotidianamente, compio un grande sforzo, spesso senza riuscirci, per detenere le distanze da ciò che esamino, dal contesto in cui lavoro, in quanto essendo un’Assistente Sociale, uno dei miei obiettivi è sostenere le donne, accompagnandole nel loro “percorso alla libertà”, restando fedele deontologicamente alla professione e soprattutto alla Verità, prima arma per combattere qualsiasi tipo di discriminazione. Ma talvolta, mantenere le distanze da alcune situazioni non è facile, ci sono le emozioni e quelle non riesci sempre a padroneggiarle. Da parte mia avrete sempre un sostegno.

Vorrei imprimere in voi la libertà di essere ciò che volete, quella libertà di scardinare i vincoli che la società, continuamente, ci impone. La libertà di manifestare il proprio disappunto, senza però subirne le conseguenze. L’importanza di non permettere mai a nessuno di umiliarvi, offendervi o sentirvi inadeguate. Ma cosa ancora più importante, l’imparare a chiedere aiuto, perché nessuna donna si senta sola.

Allora il mio messaggio è quello di iniziare ad amare noi stesse, ricordandoci sempre di quelle che eravamo da bambine, alla nostra valigia piena di sogni, per regalarci l’opportunità di tornare ad essere “Donne più forti di prima”, anche se questo significa lottare.

Dobbiamo partire da un’educazione all’amore, per valorizzare noi stesse, prima che l’altro. Un’educazione che non può e non deve prescindere da un’educazione al rispetto dell’altro.

Dobbiamo guardare con orgoglio alle nostre cicatrici, come simbolo di rinascita e ritrovarci, dopo esserci perse, dopo esserci sentite vulnerabili, fragili, anche se questo implica un percorso doloroso, in cui spesso si cade, ma tu Donna, non dimenticare che non sei sola.

La libertà è dentro ciascuna di noi, anche se a volte non la sentiamo più nostra. Neanche io potrò darla a chi l’ha persa, posso solo accompagnarvi in questo difficile cammino. Nemmeno io, riesco a preservarla, anche la mia si fa in mille pezzi, anche io lotto continuamente contro stereotipi, ruoli e pregiudizi, anche a me l’hanno tolta quella libertà a cui tanto ambiamo, ma non per questo ho smesso di crederci.

La festa della donna è un’etichetta strana, ma che ben fotografa, purtroppo, la realtà di oggi. Desideriamo la parità, che ancora oggi, nel 2021, non siamo ancora riuscita a conquistare del tutto. Spesso per una donna, nell’ambito lavorativo, è più difficile emergere che per un uomo. Bisogna lavorare il doppio per arrivare alla pari, eppure ci sarà sempre qualcosa che non ci rende pari ad essi. Dobbiamo sdoganare l’idea del femminile legato esclusivamente all’immagine fisica, altrimenti vivremo sempre nella lesione della dignità della persona. Abbiamo bisogno di un contesto culturale che non si rifiuti di accettare il nostro impegno personale, professionale e sociale. I rigidi ruoli in cui ci posizionano, non fanno altro che ostacolare la nostra crescita interiore.

A noi interessa che a parità di incarichi una donna guadagni esattamente come un uomo. Che come un uomo abbia l’opportunità di competere per tutte le posizioni, anche quelle dirigenziali, lo stesso valga per noi.

A noi interessa che se una donna è madre, non debba dover scegliere tra il lavoro e la cura dei propri figli. A noi interessa il diritto di andare ad una festa con un vestito sexy, ballare ed ubriacarsi senza per questo essere violentata.

È giunto il momento di guardare alla donna con occhi diversi, senza disparità, senza disuguaglianze. Dobbiamo pretendere ciò che è nostro. Perché il matrimonio, la maternità, non sono una missione o un percorso obbligatorio di ciascuna di noi. E poi dobbiamo ritagliarci uno spazio solo nostro e pretendere che quello spazio, venga rispettato.

A Noi oggi auguro l’indipendenza per poter volare in alto lontano, senza necessariamente dipendere da qualcuno.

Auguro a Noi di possedere un sano egoismo, specialmente quando la nostra carriera occupa una buona parte del nostro tempo: se per gli uomini è così, accettato e riconosciuto, perché non dovrebbe esserlo per noi?

A Noi auguri di riuscire a proteggere i nostri diritti, al di là di una famiglia, di un figlio, di un amore.

Alle donne che lottano per cambiare le cose.

Alle donne desiderose di aiuto e di comprensione.

A tutte quelle donne dimenticate.

<<Scegliete sempre di essere le donne che desiderate>>.

“Quando ti convincono che non hai le ali, finisci per crederci. Ma nessuno può impedire a una farfalla di volare”.