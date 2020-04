De Luca: “Nulla sarà più come prima”

“Nulla sarà più come prima”, così esordisce il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook per diffondere gli aggiornamenti sulla situazione Covid-19.

In Campania abbiamo il tasso di decessi più basso d’Italia in relazione alla elevata densità abitativa per kmq, insieme con quello della Basilicata e della Sicilia.

Una lunga parentesi del discorso è stata dedicata agli atteggiamenti di altre regioni, ed altri politici, De Luca definendolo “chiacchiericcio”, ha tenuto a precisare:

“Ho ascoltato posizioni di altri colleghi presidenti di Regione, soprattutto del Nord ma anche del Sud che premono per affrettare la ripresa di tutto. Io credo che dobbiamo avere grande senso di responsabilità, partendo dai dati concreti. In Lombardia, ancora ieri, abbiamo registrato circa mille nuovi contagi. Nel Veneto, quasi 400 nuovi contagi e nel Piemonte circa 800 nuovi contagi. Questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. Se una regione d’Italia con situazione epidemiologica assolutamente non tranquillizzante accelera in maniera non responsabile e non coerente con i dati del contagio, rischia di rovinare l’Italia intera”.

Ecco perché, continua De Luca, “se avessimo una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini.”

C’è ancora qualcuno in Italia che tenta di screditare e sporcare la nostra immagine, e lo vediamo spesso anche in artefatti servizi giornalistici o trasmissioni televisive, molti cercano di appuntarsi medaglie in un periodo dove i politicanti potrebbero fare a meno di dare il cattivo esempio.

Sul punto il Governatore è categorico “Non perdiamo tempo con queste miserie. La verità è che abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza amministrativa, di capacità operativa e di concretezza. Se continueremo così la Campania sarà la prima a sconfiggere il coronavirus. Possiamo fare anche la corsa a riaprire tutto, l’isolamento dei cittadini, la limitazione alla mobilità, sono cose che pesano,” tiene a precisare, “ma la cosa più drammatica sarebbe un’altra: riaprire le attività economiche in maniera indifferenziata e poi, dopo due settimane, il tempo di sviluppo del contagio, essere costretti a richiudere tutto. In questo caso sì, noi non reggeremmo più e crollerebbe l’Italia”.

Prima di passare poi ad esporre la FASE 2 campana De Luca fa un passaggio prettamente economico introducendolo alla sua maniera; “sfatiamo la fandonia che qualcuno prova a far passare in questi giorni, nessuno ti regala soldi, ciò che ricevi va sempre restituito”. Accedere al MES, che metteva a disposizione 36 mld per il rilancio del sistema sanitario ed il contrasto a Covid-19, sarebbe per il Governatore campano l’unica soluzione percorribile con alcune fondamentali precisazioni però da discutere sui tavoli europei “non vogliamo certo forme di controllo oppressivo da parte dell’unione Europea, ma lì dobbiamo andare a discutere per avere finanziamenti che non maturino però d’interessi all’atto della restituzione e, soprattutto, vedano ampiamente diluiti i tempi di restituzione”

Affrontando l’illustrazione della fase 2 De Luca esordisce affermando: “siamo pronti ad una ripresa graduale, abbiamo infatti già iniziato un dibattito con le varie categorie economiche maggiormente colpite dalla chiusura e stiamo stilando un protocollo di sicurezza per tutte le attività che riapriremo”

In tale prospettiva si stanno studiando sistemi di screening più generalizzato, su larga scala, utilizzando una volta che avranno la validazione del CSS 8 comitato scientifico della sanità) anche test sierologici. S’intensificheranno test TAMPONI nelle strutture pubbliche dando priorità a familiari di persone in isolamento perché affetti da Covid-19, case di cura per anziani, personale sanitario, forze dell’ordine e fasce deboli (malati e/o diversamente abili).

“avremo ospedali dedicati al covid_19, come i c.d. ospedali modulari, il che permetterà per fine Aprile di far ripartire le normali attività sanitarie a molti ospedali Campani” dichiara soddisfatto De Luca e prosegue “ presto avremo pronte 3 mln di mascherine che distribuiremo alle farmacie ed ai medici di base, e poi, grazie a poste italiane, invieremo un kit di due mascherine a casa di ogni famiglia campana entro il 3 maggio, data nella quale saremo pronti a dichiarare obbligatorio l’utilizzo delle mascherine”

Il discorso si avvia poi alla conclusione con un doveroso passaggio sul Piano Socio Economico della Regione Campania, un piano da 900 mln messo su grazie al fondo sociale europeo, alla rimodulazione del FERS (fondi per le infrastrutture) ed ai fondi di bilancio della Regione.

Queste le scadenze date da De Luca per le diverse categorie interessate:

microimprese: da lunedì 20aprile, e per 10 giorni, sarà possibile compilare la domanda per il bonus da 2000€, i primi pagamenti sono previsti già per il 27 aprile;

professionisti: da venerdì 24 aprile potranno registrarsi on line e presentare domanda, i primi bonus da 1000€ saranno erogato per fine aprile;

percettori di pensione sociale minima riceveranno per due mesi una pensione di 1000€;

Le risorse destinate a studenti ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 23.560 gli studenti beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00.

Le domande possono essere presentate su piattaforma web a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino alle ore 15 del 7 maggio 2020.

Mentre per bonus con figli sotto i 15 anni

L’invio della do􏰀manda di partecipazione sa􏰁rà possi􏰍bile es􏰄lusiva􏰀mente tramite la piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore nove del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno 07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.

“Non ho notizie”, conclude De Luca, “di forme di sostegno o piani socio economici così cospicui, stiamo riuscendo meglio di molte altre Regioni a contenere il Covid-19 visto il palese decrescere di casi dal 1 aprile aspettiamo metà maggio per avere la certezza di essere usciti dal tunnel con la consapevolezza che anche alcune situazioni critiche come quella del Vomero e di Pozzuoli sono state prontamente e con professionalità affrontate e circoscritte”.

Confidiamo tutti speranzosi che le previsioni del Governatore De Luca non siano disattese, abbiamo tutti bisogno di tornare a reimpossessarci delle nostre vite.