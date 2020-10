41esima Edizione Premio Internazionale Guido Dorso. Intervista esclusiva al Presidente Nicola Squitieri

A Cura di Valentina Busiello

Il Premio “Guido Dorso “ un vero e proprio Nobel del Mezzogiorno promosso ed organizzato dall’ Associazione omonima guidata dal Presidente Nicola Squitieri e dal Segretario Generale Francesco Saverio Coppola, patrocinato dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’ Università di Napoli Federico II . Quest’ anno il Premio Guido Dorso sara’ alla sua 41° Edizione, si terrà al Senato il prossimo 12 ottobre. Il Premio è – nato nel 1970, a Napoli, su temi riguardanti lo sviluppo, il risveglio del Mezzogiorno, (autonomia rafforzata, investimenti, ricerca, cultura e sinergia ). Una sinergia che è stata ricordata, nel corso di un incontro della delegazione dell’Associazione Dorso con il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei primi 40 anni del Premio. Nel 2019 si è svolta la 40° edizione del Premio Dorso, a Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari del Senato della Repubblica, dove sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti agli “ambasciatori del Mezzogiorno” con la partecipazione di esponenti del mondo politico e culturale”. Il Premio Dorso lancia periodicamente un segnale di forte sinergia tra diverse realtà delle Regioni del Mezzogiorno, mettendo insieme professionisti e ricercatori, superando gli individualismi del Sud con l’obiettivo di migliorare la classe dirigente e avviare una strategia comunicativa unitaria. Questo Paese non può progredire mantenendo gli squilibri, occorre un riequilibrio nel territorio, contro cui viaggia invece l’autonomia rafforzata delle Regioni del Nord. Nicola Squitieri, apprezzato ambasciatore del nostro Mezzogiorno d’Italia, uno dei “Cento Uomini di Ferro” evocati da Dorso, si è distinto fin dagli anni giovanili, per la qualità di studio, di cultura, del sapere, e la continua ricerca di sinergia tra gli “ambasciatori del Mezzogiorno”, riuscendo a portare in alto, nel tempo, fino ai nostri giorni, la nobile causa di Guido Dorso, un uomo di altri ed alti tempi. Nell’intervista esclusiva che abbiamo raccolto, Squitieri spiega le finalità del Premio Dorso e i consensi raccolti negli anni dall’iniziativa.

La 41° edizione del Premio Internazionale Guido Dorso, al Palazzo Giustiniani nella elegante Sala Zuccari, ospitati dal Senato della Repubblica. I riconoscimenti ai nuovi “Ambasciatori del Mezzogiorno”.

PREMI: AL SENATO LA CONSEGNA DEL “GUIDO DORSO”

La Targa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino. L’iniziativa – patrocinata dal Senato, dal Cnr e dall’Università di Napoli Federico II – è giunta alla 41° edizione

Saranno consegnati lunedi 12 ottobre, alle ore 16, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso” promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università degli studi di Napoli Federico II – segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud. I riconoscimenti intendono dare sempre più visibilità all’altra faccia del Sud. Quella efficiente, che fa profitti, che promuove iniziative vincenti, che vuole indicare quei percorsi operosi nel mondo dell’imprenditoria, della ricerca, dell’innovazione. Non un Sud delle lamentazioni ma protagonista del suo sviluppo. Destinatari quest’anno per le varie sezioni della 41° edizione sono:

“Filippo Patroni Griffi Presidente del Consiglio di Stato (istituzioni); Gaetano Manfredi Ministro dell’Università e della Ricerca (università); Roberto Defez Direttore laboratorio di biotecnologie microbiche dell’istituto di bioscienze e biorisorse del Cnr di Napoli (ricerca): Paolo Scudieri Presidente Adler Pelzer Group (imprenditoria); Federico Pirro Università di Bari (economia); Giovanni Grasso Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica (giornalismo).La sezione ordinaria è stata assegnata alla dott.ssa Eva Panetti (Università Parthenope) per il progetto di ricerca “Imprenditorialità e innovazione in Campania”. La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella destinata ad una istituzione che opera per il progresso economico, sociale e culturale del Mezzogiorno, è stata quest’anno conferita al Centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino, presieduto da Ortensio Zecchino”.

La commissione giudicatrice è composta da: Giuseppe Provenzano Ministro per il Sud e la coesione territoriale; Andrea Amatucci Presidente del comitato scientifico dell’associazione Dorso; Massimo Inguscio Presidente del Cnr; Arturo De Vivo Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Nicola Squitieri Presidente dell’Associazione Internazionale Guido Dorso, Francesco Saverio Coppola Segretario della commissione.

Nell’albo d’onore dei vincitori del “Guido Dorso” figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro Grasso; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Antonio D’Amato a Dominick Salvatore. Il premio Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore Giuseppe Pirozzi. L’evento – che si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid – sarà trasmesso in diretta sul sito web del Senato e dell’Associazione Dorso. www.assodorso.it

Presidente Squitieri, ci illustra il significato di questo importante Premio ?

“L’Italia è ricca di premi, specie quelli letterari che pullulano a migliaia, se fossero equamente distribuiti potrebbero gratificare almeno il trenta per cento dei titoli nuovi. Accanto ai premi letterari che, chissà perché, hanno un sapore sempre meno diverso da quelli enologici, c’è una vasta gamma di premi, non solo letterari, che cercano di qualificarsi ampliandosi ad una multidirezionale branca di settori. Tra questi ultimi possiamo annoverare il Premio Internazionale di meridionalistica “Guido Dorso”, promosso dall’Associazione omonima e giunto all’importante traguardo della sua 41ma edizione. Un appuntamento sul quale ci sembra doveroso fare delle considerazioni. Oltre quarant’anni di vita per un premio nato e organizzato a Napoli, negli anni ’70, per iniziativa di un gruppo di giovani studiosi della problematica meridionale con la condivisa adesione della Famiglia Dorso e destinato alle nuove generazioni, non sono certamente pochi. Rappresentano il corpo formativo di una generazione che proprio all’indomani del ’68 quando altrove si tentò di rivoluzionare, ritenne opportuno di portare avanti dall’interno un discorso socioculturale sulla realtà meridionale in chiave moderna sotto molti aspetti manageriali. Nel corso del suo lungo e prestigioso percorso il Premio Dorso si è avvalso dell’autorevole e concreta condivisione dei suoi obiettivi dell’Università “Federico II” di Napoli, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministro per il Sud arricchendosi, negli anni, dell’ambita adesione del Presidente della Repubblica e del Patrocino del Senato. Motivi del successo del Premio Dorso vanno ricercati nel tema di fondo che propone e nella scelta delle personalità delle varie sezioni che di volta in volta fanno, in un certo qual modo, da cornice e da passaggio di testimone al giovane premiato; personalità che hanno operato nel Mezzogiorno o per il Mezzogiorno o partendo dal Mezzogiorno. E forse neppure in una formula di cosi ampio respiro va ricercato il senso più vero del successo e dei crescenti consensi registrati del Premio Dorso. Esso si è ingigantito negli anni sino a diventare uno dei punti di riferimento del discorso socioculturale sul Mezzogiorno, un discorso non sempre limpido, spesso ripetitivo, ancora più spesso senza reali contenuti. Il Premio Dorso (che qualcuno inizialmente ha scritto con l’apostrofo denunciando quale superficiale interesse fosse rivolto all’illustre meridionalista irpino cui il premio è intitolato) per il discorso di fondo che affronta per e sul Mezzogiorno s’è fatto garante muovendosi con la massima serietà all’interno del processo meridionalistico spingendo qualche cronista a definire l’iniziativa stessa quale un vero e proprio “Nobel del Mezzogiorno”.

Quali sono secondo lei i motivi dei crescenti consensi raccolti negli anni dalla vostra iniziativa?

“Si tratta di Un Premio interdisciplinare. Da oltre quarant’anni anni i crescenti consensi raccolti dal Premio sono certamente da ricollegarsi ad alcuni aspetti inediti e particolari dell’iniziativa rispetto ad altre analoghe. Va innanzitutto osservato il carattere interdisciplinare che rende il Premio unico nel suo genere. I destinatari del riconoscimento vengono infatti scelti tra esponenti del mondo delle istituzioni, dell’economia, della ricerca e della cultura. Va poi sottolineato che gli stessi destinatari del premio sono proposti da una Commissione giudicatrice rappresentata dai responsabili pro-tempore di importanti istituzioni scientifiche e culturali del nostro Paese (Ministero per il Sud, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università “Federico II” di Napoli) che indicano i nomi dei premiati attraverso attente selezioni che provengono dai dipartimenti interni delle istituzioni stesse. La Targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica viene poi assegnata ad una istituzione scientifica, economica, culturale che operi per favorire il processo di sviluppo del nostro Mezzogiorno. Un altro aspetto, non certamente secondario, è poi quello rappresentato dall’indicazione da parte della giuria di giovani laureati, ricercatori e studiosi della problematica meridionale nei suoi vari aspetti. Tra i premiati delle sezioni speciali e questi giovani si realizza una sorte di vero e proprio passaggio di testimone realizzando un altro importante aspetto inedito del Premio che – come ha affermato il Presidente della Repubblica, Mattarella ricevendo al Quirinale la giuria del Premio Dorso – trasmette ad essi entusiasmo e memoria. A monte del Premio Dorso c’è anche da sottolineare che viene portata avanti una intensa attività di ricerca, di studio e di carattere editoriale quali la pubblicazione della rivista “Politica meridionalista” e di una collana di volumi dal titolo “ Incontri di studio” da parte dell’Associazione Dorso anche attraverso la preziosa collaborazione di un prestigioso comitato scientifico composto da alcuni dei destinatari del riconoscimento. Va infine ricordato che l’evento negli ultimi 20 anni viene celebrato in piena condivisione degli obiettivi del Premio, presso il Senato della Repubblica. Questo ulteriore aspetto ha un suo significato particolare che va individuato nel voler dare la più alta visibilità all’iniziativa ed ai suoi obiettivi”.

Il libro “Cento uomini di ferro e piu’, il risveglio del Mezzogiorno” pubblicato in occasione dei primi 40 anni del Premio Dorso, ci indica la necessità di un reale risveglio del Mezzogiorno ?

“Negli anni trascorsi si è troppo spesso parlato di riscatto del Mezzogiorno oggi dobbiamo invece creare le condizioni per realizzare un vero e proprio risveglio del Mezzogiorno, un risveglio che esce da un lungo sonno. Nel richiamare valori di memoria, dignità e identità occorre creare quelle nuove condizioni di sviluppo economico e sociale per troppo tempo disattese da parte delle stesse classi dirigenti meridionali. Anche questo è uno degli obiettivi fondamentali del nostro impegno”.