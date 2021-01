30 anni fa la strage del Pilastro. Il ricordo di Mauro è ancora vivo nella nostra comunità.

Sono passati 30 anni dal quel tragico 4 gennaio del 1991, quando i giovani carabinieri di pattuglia al Pilastro vennero barbaramente uccisi. Dopo 30 anni quelle ombre che avvolsero Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta non si sono ancora dissolte. A trucidare quei tre giovani poco più che ventenni furono i fratelli Savi, capi dell’ormai famosa banda della Uno bianca. Quello che non si riesce a mandare giù e che non ha ancora una spiegazione è perché fu usata tanta ferocia nei confronti di tre giovani incolpevoli carabinieri. Domande che si pongono da trent’anni senza sosta i familiari delle vittime in primis Ludovico, fratello di Mauro nostro indimenticato concittadino.

Come si apprende da Il Resto del Carlino, Mitilini ha dichiarato che sarà presentato a breve alla Procura una formale richiesta di riaprire le indagini. Ci sono ancora tanti punti oscuri da chiarire e la verità raccontata in questi anni è una verità monca.

Ricordiamo che la banda fu capace di fare 24 morti e oltre 100 feriti tra il 1987 e il 1994. Oltre ai fratelli Savi, la banda era formata da Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti e Luca Vallicelli, tutti poliziotti come Roberto e Alberto Savi. I Savi stanno ancora scontando la pena inflitta, l’ergastolo, mentre gli altri componenti sono ormai fuori.

Dopo 30 anni le risposte alle domande fatte in questi anni non sono ancora arrivate, sono troppi i dubbi sollevati da Ludovico e gli altri familiari: non credono che furono ammazzati per il timore di essere fermati e controllati, come dichiararono all’epoca i Savi, non è chiaro perché dalla scuola Romagnoli, la pattuglia si spostò sul luogo dell’agguato e troppi altri elementi che non sono stati approfonditi. Per i familiari fu una trappola e niente dovrebbe essere escluso, strategia della tensione, eversione, servizi segreti.

Troppe le domande e poche le risposte, solo un dolore ancora profondo per la perdita di tre giovani che non facevano altro che il proprio lavoro, che stavano iniziando ad affacciarsi sul mondo mettendosi al servizio della comunità.

Oggi è prevista la commemorazione sul luogo dell’agguato e a causa delle norme anti-covid, quest’anno non vedrà la partecipazione dei familiari che vivono in altre regioni, altro motivo di sofferenza per Ludovico e gli altri familiari.

Il sindaco Raffaele Bene, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in ricordo della strage e dei tre giovani:

“Oggi sono trascorsi 30 anni dalla Strage del Pilastro, in cui tre giovani carabinieri furono uccisi a Bologna dalla Banda della Uno Bianca e tra di essi vi era il giovanissimo carabiniere casoriano, Mauro Mitilini.

Ai familiari di Mauro esprimo il mio personale affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità.

A distanza di tanti anni il ricordo è ancora vivo e viviamo nella speranza che il suo ingiusto sacrificio possa essere da monito e da esempio per tutti”