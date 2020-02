11 febbraio. La chiesa Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe celebra la Giornata Mondiale del Malato

«La chiesa Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe ad Arpino-Cittadella è un fondamentale pilastro della vita sociale della comunità cittadina della Cittadella. Alle ore diciotto di martedì undici febbraio nella chiesa sarà recitata una speciale messa con incontro di preghiera carismatica e concessione dell’Unzione degli infermi.

Dal 1992, dal pontificato di Giovanni Paolo II, la Chiesa Cattolica ha istituito la Giornata mondiale del Malato ampliando la memoria liturgica della Madonna di Lourdes con un nuovo aspetto di momento speciale di condivisione e di preghiera.

Parte del discorso dell’attuale pontefice Francesco in occasione di questa ventottesima edizione della Giornata mondiale del Malato.

«Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza.»