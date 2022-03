1 e 2 Marzo sciopero dei medici

Nei giorni di martedì 1 e mercoledì 2 marzo i medici di base, i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), i medici del 118 nonché i medici dei servizi e quelli dei penitenziari sciopereranno per protestare contro la riforma della professione.

Dopo essere stati considerati eroi durante la pandemia oggi i medici rischiano di veder cambiare in peggio il loro lavoro. Con un maggior carico di burocrazia a discapito della cura per i malati.

A fronte di un ridotto numero di medici si prospettano turni aumentati che secondo i medici rischiano di demotivare i medici esperti ed allontanare i medici giovani.

Autentica chimera della riforma i cosiddetti “ospedali di prossimità” : strutture dove si dovrebbero ricevere oltre alle tradizioni visite anche i servizi diagnostici, prelievi e prenotazioni ma la cui realizzazione sui territori sempre lontanissima.